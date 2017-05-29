В дачном поселке под Коряжмой сгорел неоткрывшийся продуктовый магазин

В СНТ «Садоводы Севера-6» на днях должен был открыться продовольственный магазин.

Новую торговую точку планировали открыть на ул. Центральной, в небольшом металлокаркасном строении. Владельцы магазина завезли туда витрины и два новых холодильника, и даже не успели провести электричество и завести товар.

Накануне в пятом часу утра в здании магазина произошел пожар. Горела наружная стена, обшитая вагонкой. Пожарные ПЧ-33, вызванные очевидцами, несмотря на большое расстояние до места происшествия (15 км), сумели отстоять торговую точку. В помещение огонь не проник, техника осталась цела.

Причина пожара – поджог, т.к. другие источники загорания исключены,- сообщает портал "Безопасность АО".