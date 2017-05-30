В Вельском районе нашли тела утонувших мужчин

10 июня группа водолазов проводила водолазные работы в Вельском районе, на реке Кулой.

Водолазы обследовали омуты и береговую линию в поисках мужчины 1951 г.р., предположительно утонувшего там 30 мая.

На дне реки было обнаружено тело погибшего, но, как оказалось, другого. Водолазы подняли на берег тело 28-летнего молодого человека, утонувшего в начале мая. Месяц назад здесь уже проводились водолазные спуски, но тогда из-за большой воды они оказались безрезультатны. Пропавший пенсионер пока не обнаружен.

Сегодня в Вельском районе произошла еще одна трагедия на воде. Ночью в г. Вельск, в р. Вага при купании в нетрезвом виде утонула 35-летняя женщина. Тело погибшей было найдено и извлечено водолазами, - сообщает портал "Безопасность АО".