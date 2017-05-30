Новости дня

В Архангельске дали горячую воду

В День России архангелогородцы сдали нормативы ГТО

На площади Профсоюзов в Архангельске открылась ярмарка

Архангелогородцы празднуют День России

Мобильная версия 16+

Понедельник, 12 июня, 19:01

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/12/51240.html

Происшествия

В Вельском районе нашли тела утонувших мужчин

В Вельском районе нашли тела утонувших мужчин
10 июня группа водолазов проводила водолазные работы в Вельском районе, на реке Кулой.

Водолазы обследовали омуты и береговую линию в поисках мужчины 1951 г.р., предположительно утонувшего там 30 мая.

На дне реки было обнаружено тело погибшего, но, как оказалось, другого. Водолазы подняли на берег тело 28-летнего молодого человека, утонувшего в начале мая. Месяц назад здесь уже проводились водолазные спуски, но тогда из-за большой воды они оказались безрезультатны. Пропавший пенсионер пока не обнаружен.

Сегодня в Вельском районе произошла еще одна трагедия на воде. Ночью в г. Вельск, в р. Вага при купании в нетрезвом виде утонула 35-летняя женщина. Тело погибшей было найдено и извлечено водолазами, - сообщает портал "Безопасность АО".

Сегодня 12:09

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В День России архангелогородцы сдали нормативы ГТОСегодня 15:24

Архангелогородцы празднуют День РоссииСегодня 15:18

В Архангельске пройдут мероприятия, посвященные Дню РоссииСегодня 11:04

В областном центре от укуса клещей пострадали 63 человекаСегодня 09:09
3 комментария

В День России в Поморье будет ветреноСегодня 08:45

Происшествия

В областном центре от укуса клещей пострадали 63 человекаСегодня 09:09
3 комментария

В Архангельске двое судимых мужчин вынесли из магазина сейф Сегодня 09:00

В Маймаксе при пожаре пострадал младенецВчера 13:30

Житель Архангельска задержан за кражу лодочного мотора и велосипедаВчера 12:30

В Архангельске орудуют мошенники, прикидывающиеся сотрудниками "Водоконтроля"Позавчера 11:32
1 комментарий

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске дали горячую воду

На площади Профсоюзов в Архангельске открылась ярмарка

Архангелогородцы празднуют День России

В Архангельске пройдут мероприятия, посвященные Дню России

В Новодвинске для детей провели фестиваль безопасности

Два теплохода ГК «Титан» названы в честь Антона Лойтера и Юрия Мамонтова

АЦБК награжден почётной грамотой Совета Федерации

В Коряжме всех первоклашек обучают плаванию

Работники ПАО «Севералмаз» удостоены наград Министерства энергетики РФ

На участке ЦКРИ-3 производства целлюлозы АЦБК начался монтаж основного оборудования

Северодвинск готовится к смене власти

Депутаты-невидимки Архангельского облсобрания

Либералам черным налом 2

«Единая Россия» завершила предварительное голосование

Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэров

В областном центре от укуса клещей пострадали 63 человека

В Архангельске двое судимых мужчин вынесли из магазина сейф

В Маймаксе при пожаре пострадал младенец

Житель Архангельска задержан за кражу лодочного мотора и велосипеда

В День России архангелогородцы сдали нормативы ГТО

В День России в центре Архангельска пройдут спортивные мероприятия

Стрелки из Архангельской области завоевали девять медалей

В Архангельске прошел праздник «Добро без границ», на котором можно было сдать нормы ГТО

Новодвинцы выиграли Кубок по баскетболу

В Котласе проходит международный фестиваль уличных театров

В Архангельске прошёл многонациональный концерт

В Архангельске выступит скрипач из Петербурга

В Петровском парке открылась летняя сцена Архангельского драмтеатра

В День России в Архангельске выступят победители федеральных музыкальных телешоу
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru