В областном центре от укуса клещей пострадали 63 человека По информации на 8 июня в Поморье клещи покусали 1 363 человека. Больше всего пострадавших в Вельском районе — 221 пострадавший. В Архангельске от укуса клещей пострадали 63 человека, а в Северодвинске — 50 северян. В области с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали 14 человек, на клещевой борролиоз — одиннадцать. Окончательный диагноз — клещевой боррелиоз — поставлен жителю Вельского района, - сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Нашли ошибку? Выделите текст,

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