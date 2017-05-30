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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/12/51237.html

Происшествия

В областном центре от укуса клещей пострадали 63 человека

В областном центре от укуса клещей пострадали 63 человека
По информации на 8 июня в Поморье клещи покусали 1 363 человека. Больше всего пострадавших в Вельском районе — 221 пострадавший. В Архангельске от укуса клещей пострадали 63 человека, а в Северодвинске — 50 северян.

В области с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали 14 человек, на клещевой борролиоз  — одиннадцать. Окончательный диагноз — клещевой боррелиоз — поставлен жителю Вельского района, - сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

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Комментарии
Эсквайр, сегодня 10:48

… нравятся мне эти симпатичные КЛЕЩИКИ, эти морозоустойчивые козявки, ей Богу нравятся… Каждый-то год они всех - от старых до малых – на уши ставят, бабы ими уже детей непослушных пугают, хотя раньше на корову рогатую надеялись… А ведь они не без ума, клещики-то, не всех подряд кушают, а только тех, кто духом слабый, да больных метят, да еще тех, кто поражен гнилой либеральной идеологией … санитары, вообщем они. А вот собак, говорят, не кусают, псиного духу боятся, что ли? Вот поймать бы Тузика, да отрезать от него железу какую-нить, да вживить человеку между ног, к примеру, заместо тамошнего хлама, да поглядеть какой эффект будет, может за это премию дадут потом Вот и выходит, что сплошная польза от них, от клещиков-то, может скоро они брендом АО станут… недаром ведь говорят, что они по возрасту старше самих тараканов

Эсквайр, сегодня 11:06

… стих вот из уважения к этим насекомым надыбал, посвящаю: Эй, бесполезный человек, у тебя две ножки, хоть и очень ты велик, а едят тебя мошки, а я маленький совсем, зато сам людишек ем… Ам!!!

vlad1950, сегодня 11:57

похоже клещи- разновидность либерастов ельциноидов появились в стране и развививаются одновременно- паралльлельно
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