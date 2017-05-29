В Маймаксе при пожаре пострадал младенец

Сегодня в 4 часа утра в пожарную охрану Архангельска поступило сообщение о пожаре на улице Михаила Новова. Огонь разгорелся в квартире на первом этаже деревянной многоквартирной двухэтажки, где находилась пожилая женщина.

Дым распространился в квартиру этажом выше, где проживает семья с тремя маленькими детьми. Самой младшей девочке – всего 3 недели от роду.

И многодетная семья, и хозяйка горевшей квартиры эвакуировались до прибытия пожарных. Новорожденную девочку вместе с мамой госпитализировали в детскую областную больницу с отравлением угарным газом. Сегодня утром ребенка перевели из реанимационного отделения в терапию, состояние пострадавшей – удовлетворительное.

Дом удалось отстоять, повреждения ограничены одной квартирой.

Причиной пожара стала неосторожность пожилой женщины при обращении согнем. Не исключено, что пенсионерка намеренно подожгла вещи в комнате, - сообщает портал "Безопасность АО".