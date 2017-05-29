В Северодвинске детский сад, закрытый из-за ротовируса, снова примет детей

Корпус детского сада № 87 «Моряночка», временно закрытый из-за вирусной инфекции, с 13 июня вновь примет детей.

7 июня, после того, как у нескольких ребят, посещающих один из корпусов этого детского сада, была заподозрена ротавирусная инфекция, заведующая приняла решение о временной приостановке его работы.

Накануне заведующая детским садом доложила о проведённой многоступенчатой дезинфекции помещений корпуса. Представитель Роспотребнадзора сообщил об отсутствии патогенной флоры в пробах, взятых в этом детском саду. Медики констатировали, что после 5 июня заболеваний ротвирусной инфекцией у воспитанников «Моряночки» не зафиксировано. Всё это позволило принять решение о снятии с корпуса карантина по ротавирусной инфекции с 12 июня.

Утром, 13 июня в садике родителей и малышей будут встречать врачи ягринской детской поликлиники. Они проведут тщательный осмотр ребят с измерением температуры тела. Это избавит родителей от необходимости обращаться в поликлинику за медицинской справкой, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.