В Архангельске орудуют мошенники, прикидывающиеся сотрудниками "Водоконтроля"

В листовках горожанам предлагается оформить заявку на поверку приборов учёта воды, а также определяется график якобы коллективной поверки с указанием дат её проведения.
В листовке указываются реквизиты федеральных законов, постановлений правительства РФ, текст заверен печатью, что вызывает доверие у людей. Тем не менее, архангелогородцам необходимо знать, что такие измерения могут осуществлять лишь аккредитованные на это юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Они вводят архангелогородцев в заблуждение, утверждая, что расположенные в доме приборы учета воды должны пройти «коллективную поверку.
В Архангельске только ФБУ «Архангельский центр стандартизации и метрологии» имеет такую аккредитацию.
Администрация Архангельска предупреждает жителей города не доверять информации, изложенной в листовках. Данная служба не имеет никого отношения к муниципалитету.