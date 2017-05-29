В Архангельске орудуют мошенники, прикидывающиеся сотрудниками "Водоконтроля"

В почтовые ящики архангелогородцев вновь раскидала информационные буклеты организация «Городская служба по учету водоснабжения».

В листовках горожанам предлагается оформить заявку на поверку приборов учёта воды, а также определяется график якобы коллективной поверки с указанием дат её проведения.

В листовке указываются реквизиты федеральных законов, постановлений правительства РФ, текст заверен печатью, что вызывает доверие у людей. Тем не менее, архангелогородцам необходимо знать, что такие измерения могут осуществлять лишь аккредитованные на это юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Они вводят архангелогородцев в заблуждение, утверждая, что расположенные в доме приборы учета воды должны пройти «коллективную поверку.

В Архангельске только ФБУ «Архангельский центр стандартизации и метрологии» имеет такую аккредитацию.

Администрация Архангельска предупреждает жителей города не доверять информации, изложенной в листовках. Данная служба не имеет никого отношения к муниципалитету.