Информация о проведении в Северодвинске боев без правил среди подростков не подтвердилась

26- 27 апреля 2017 года в СМИ региона появилась информация о том, что в Северодвинске за торговым центром несовершеннолетние устраивают бои без правил, вследствие чего им могут быть причинены различные травмы.

По данному факту следственными органами проведена проверка. Следствием установлено, что двое юношей в возрасте 15 и 16 лет, испытывая друг к другу личную неприязнь, решили выяснить отношения в силовом поединке. Информация о предстоящем событии распространилась среди несовершеннолетних, которые 22 апреля 2017 года пришли посмотреть на разрешение конфликта. В обоюдной драке, которая попала на видео, подростки поколотили друг друга, не причинив вреда здоровью. В процессе поединка один из подростков предложил его прекратить, признав свое поражение. За медицинской помощью несовершеннолетние не обращались.

По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях несовершеннолетних состава преступления. Информация об организации в городе Северодвинске боев без правил своего подтверждения не нашла.

Участники конфликта поставлены на учет в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Родители обоих подростков привлечены к административной ответственности.