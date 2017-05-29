Под Архангельском мужчина получил ожоги рук, спасая автомобиль

В среду водитель грузопассажирской ГАЗели, направляясь в Холмогоры через новодвинскую дорогу, едва не остался без транспорта.

На 5 км автодороги Архангельск – Новодвинск на ходу внезапно заглох двигатель. Водитель при осмотре авто увидел под днищем машины огонь. Мужчина выпустил на очаг содержимое порошкового огнетушителя, но этого оказалось недостаточно. К счастью, на помощь пришли другие автомобилисты. При помощи двух автомобильных огнетушителей пожар был ликвидирован.

Фургон остался цел, но его владельца пришлось госпитализировать. При тушении мужчина получил ожоги кистей рук 2 степени, - сообщает портал "Безопасность АО".