В Северодвинске подросток украл постельное белье из магазина

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Северодвинска, подозреваемого в грабеже.

5 мая 2017 года днем в торговом отделе магазина на улице Ломоносова в Северодвинске подозреваемый взял со стеллажа комплект постельного белья стоимостью 1054 рубля и спрятал его под верхней одеждой. На выходе из отдела продавец- консультант преградила ему путь.

Подозреваемый с силой оттолкнул женщину, после чего скрылся с места преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что похищенный комплект белья продал, а денежные средства потратил на свои нужды, - сообщает пресс-служба регионального следкома.