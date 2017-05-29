Жителя Северодвинска будут судить за мошенничество в соцсетях

Установлено, что житель Северодвинска Михаил Романюк осенью прошлого года, используя зарегистрированные на вымышленные имена страницы «ВКонтакте», разместил липовые объявления о продаже запчастей для автомобилей, а полученные от трех граждан – жителей Псковской, Белгородской и Оренбургской областей денежные средства похитил.
Кроме того, Романюк 12.03.2017, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль своего автомобиля в пьяном виде.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Северодвинский городской суд, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.