Жителя Северодвинска будут судить за мошенничество в соцсетях

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Романюка, обвиняемого в совершении мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину, а также в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Установлено, что житель Северодвинска Михаил Романюк осенью прошлого года, используя зарегистрированные на вымышленные имена страницы «ВКонтакте», разместил липовые объявления о продаже запчастей для автомобилей, а полученные от трех граждан – жителей Псковской, Белгородской и Оренбургской областей денежные средства похитил.

Кроме того, Романюк 12.03.2017, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль своего автомобиля в пьяном виде.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Северодвинский городской суд, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.