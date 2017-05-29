Женщина упав, сильно ударилась лицом. От госпитализации пострадавшая отказалась. По факту причинения вреда здоровью проводится проверка, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
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Четверг, 8 июня, 10:14
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/08/51174.html
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В Архангельске пенсионерка пострадала при резком торможении автобуса
6 июня около 9:00 напротив первого дома на улице Гагарина 37-летний водитель ПАЗика, в котором ехала 69-летняя пассажирка, экстренно затормозил.
Женщина упав, сильно ударилась лицом. От госпитализации пострадавшая отказалась. По факту причинения вреда здоровью проводится проверка, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
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