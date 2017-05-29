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Четверг, 8 июня, 10:14

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/08/51171.html

Происшествия

8 июня в Поморье ожидается потепление

8 июня в Поморье ожидается потепление
В четверг в Архангельской области будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью и утром туман.

Ветер северо-восточный и северный ночью 1-6 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2,+7°; днем +15,+20°, местами +10,+15°, - сообщает Северное УГМС. 

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