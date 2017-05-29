В Приморском районе двое мужчин погибли на ночной рыбалке

7 июня утром у деревни Вайново произошел несчастный случай.

В 6:25 в Архангельскую областную службу спасения поступил звонок от мужчины, который и рассказал о ЧП. По его словам, он вместе с двумя товарищами рыбачил с лодки. Рядом с островком посередине Северной Двины их «казанка» по какой-то причине перевернулась, и все трое оказались в воде. Спасательных жилетов на них не было. Выплыть на берег удалось только одному рыбаку.

Сегодня в течение дня водолазы проводили спуски в районе предполагаемого места утопления. Глубина в месте проведения спусков – 3-5 м. Поисковые работы пока безрезультатны, сообщает arh112.