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В Приморском районе двое мужчин погибли на ночной рыбалке

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Четверг, 8 июня, 00:35

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/07/51167.html

Происшествия

В Приморском районе двое мужчин погибли на ночной рыбалке

В Приморском районе двое мужчин погибли на ночной рыбалке
7 июня утром у деревни Вайново произошел несчастный случай.

В 6:25 в Архангельскую областную службу спасения поступил звонок от мужчины, который и рассказал о ЧП. По его словам, он вместе с двумя товарищами рыбачил с лодки. Рядом с островком посередине Северной Двины их «казанка» по какой-то причине перевернулась, и все трое оказались в воде. Спасательных жилетов на них не было. Выплыть на берег удалось только одному рыбаку.

Сегодня в течение дня водолазы проводили спуски в районе предполагаемого места утопления. Глубина в месте проведения спусков – 3-5 м. Поисковые работы пока безрезультатны, сообщает arh112.

Вчера 16:33

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