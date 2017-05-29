В Котласском районе обнаружены нарушения в сфере водоснабжения населения

Проведенной Котласской прокуратурой проверкой соблюдения прав граждан в сфере обеспечения водоснабжением установлено, что качество питьевой воды, подаваемой абонентам через распределенную сеть в Котласе не соответствовало требованиям безопасности по ряду критериев.

Как в Котласе, так и в близлежащих поселениях, полномочия по водоснабжению населения переданы обслуживающим организациям. Вследствие ненадлежащей водоочистки органолептические, санитарно-химические показатели проб воды в контрольных точках водозабора не соответствовали санитарно-эпидемиологическим нормативам.

По фактам выявленных нарушений межрайонным прокурором в суд предъявлены иски о возложении обязанностей по водоснабжению населения питьевой водой надлежащего качества, которые удовлетворены, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.