18-летний архангелогородец признан виновным в покушении на убийство

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за кражу 18-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении покушении на убийство.

30 сентября 2016 года вечером в одной из квартир на острове Кего в Архангельске обвиняемый в процессе употребления спиртных напитков на почве неприязненных отношений к потерпевшему, который ранее выгнал его друга из своей квартиры, стал угрожать тому убийством и нанес удар ножом в левую половину грудной клетки.

Совершить задуманное убийство обвиняемый не смог по независящим от него обстоятельствам, так как очевидец преступления, находившийся в квартире, пресек его действия.

В ходе допроса подсудимый свою вину не признал и пояснил, что нож держал в руке, но совершать убийство не собирался и угроз никому не высказывал, - сообщает пресс-служба регионального следкома.