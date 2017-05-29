У жителя Архангельска в очередной раз горел новый дом

Накануне днем в СНТ «Радуга» под Архангельском произошел пожар в новостройке частного дома.

Двухэтажный дом был построен на основе деревянного каркаса – такие здания крайне неустойчивы перед огненной стихией. Пожар начался, когда внутри никого не было. Значительно повреждена одна стена дачи, выгорела кровля и чердачные перекрытия.

Этот дом владелец выстроил на месте почти такого же, дотла сгоревшего в прошлом году. Тогда причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Вероятно, на этот раз заключение пожарных дознавателей будет таким же.

«Мы взяли пробы грунта, чтобы исследовать их на наличие ЛВЖ – это поможет подтвердить или опровергнуть версию поджога. Также изъяты электропровода со следами аварийного режима работы. Отмечу, что дом стоит на болотистой местности. Не исключено, что к возгоранию привели проблемы с фундаментом: из-за перепадов температур грунт то выпирает, то оседает, заставляя здание двигаться. Это могло негативно сказаться на сохранности электропроводки», - пояснил Артемий Жвакин, старший дознаватель отделения по надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Архангельской области.