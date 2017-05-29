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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/07/51152.html

Происшествия

Под Архангельском произошел пожар в двухквартирной "деревяшке"

Под Архангельском произошел пожар в двухквартирной "деревяшке"
В ночь на 5 июня в деревне Большое Анисимово (Заостровье) произошел пожар в деревянном доме на двух владельцев.

На момент происшествия внутри никого не было, дом использовали под дачу. Благодаря бдительности соседей, которые заметили дым из-под кровли и вызвали пожарных, пожар удалось остановить на ранней стадии. В комнате, где находилась русская печь, пол и стены были объяты пламенем. Здание обесточили и остановили повреждения в пределах комнаты.

Причиной пожара стала неисправность русской печи, которую хозяева протопили перед уходом. Печь была установлена на деревянном фундаменте - трех венцах из бруса, на которых уже стояла кирпичная кладка. По-видимому, в кладке возникли трещины, через которые на деревянное основание попали угли из топки. Пол под печью прогорел, - сообщает портал "Безопасность АО". 

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