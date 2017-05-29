В Холмогорском районе ранее судимый гражданин получил домашний арест

Судебной коллегий удовлетворено апелляционное представление прокурора на постановление Холмогорского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя об избрании в отношении 57-летнего Александра Черняева меры пресечения в виде домашнего ареста.

Суд первой инстанции необоснованно указал на отсутствие для этого обстоятельств, а также на невозможность исполнения меры пресечения в связи с паводком и транспортной недоступностью населенного пункта, в котором проживает подозреваемый.

С данными выводами не согласился прокурор района и принес апелляционное представление, обратив внимание, что Черняев характеризуется отрицательно, судим, обвиняется в совершении пяти тайных хищений у граждан в общественных местах, торговых организациях, муниципальных органах. Учитывая криминальную направленность личности подозреваемого, при отсутствии контроля за поведением он может продолжить совершать преступления.

По результатам нового судебного разбирательства Черняев помещен под домашний арест сроком на два месяца.

Решение вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.