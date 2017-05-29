В колонии Вельска наркотики обнаружили в тюбике с кремом

При досмотре бандероли, поступившей от гражданки Д. на имя осужденного Р., сотрудниками исправительной колонии обнаружили вещество, предположительно являющееся наркотическим.

Четыре пакетика с порошкообразным веществом белого цвета отправитель спрятала в тюбике с кремом. Специальная наркорозыскная служебная собака обозначила, что оно является наркотическим. Содержимое было направлено на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Архангельской области.

Проведенное исследование показало, что обнаруженные порошкообразные вещества являются наркотическими - метилэфедроном - 1,27 граммов и индолом – 0,95 грамма. По данному факту в учреждении проводится служебная проверка, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.