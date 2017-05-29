За несколько дней в поселке Подюга произошло три пожара

Пожарные дознаватели Коношского района расследуют обстоятельства трех пожаров, произошедших в поселке за последние дни.

Днем 2 июня на улице Пролетарской горела летняя кухня. В деревянной постройке и зимой, и летом проживала пожилая женщина. Пенсионерка почти не выходила на улицу, знакомые приносили ей еду и сигареты. По их словам, женщина не отличалась аккуратностью и разбрасывала окурки по комнате, в том числе и на постель. Вредная привычка в итоге и стала причиной пожара. Женщина спаслась, но получила ожоги 1-2 степени рук, ног и головы.

Гораздо более тяжелые травмы получил другой житель Подюги. Молодой мужчина проживал в двухквартирном доме по ул. Свободы. Устав от систематических алкогольных посиделок с друзьями, молодой человек попросил знакомого запереть его снаружи на замок, чтобы отвадить непрошеных гостей. Это сыграло роковую роль в развитии пожара.

Сегодня около 7:30 соседи обнаружили пожар по дыму, идущему из дверей и окон. Пожарные ПЧ-74 вскрыли входную дверь и обнаружили на веранде хозяина квартиры. Мужчина лежал у порога, накрывшись с головой матрасом – видимо, таким образом он пытался защититься от огня и дыма. Очаг возгорания, скорее всего, находился на его постели. Дверь была заперта снаружи, поэтому выбраться из собственноручно сделанной ловушки мужчина не смог. Пострадавший госпитализирован в Коношскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, с ожогами на 80% поверхности тела.

Через полчаса сельские пожарные вновь выехали по тревоге, на этот раз на ул. Пионерскую – там горел четырехквартирный дом. Здание удалось спасти, повреждена веранда и частично кровля. Пострадавших нет.

Причиной пожара стало неосторожное курение хозяина одной из квартир, который выбросил в туалете непотушенный окурок. Самого мужчины на момент происшествия дома не было, - сообщает портал "Безопасность АО".