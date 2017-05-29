В Архангельске за организацию азартных игр будут судить 22 жителей областного центра

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 22 жителей областного центра. Они обвиняются в незаконной организации и проведение азартных игр.

По версии следствия, в 2014- 2016 годах обвиняемые организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования (игровых автоматов и компьютеров) в арендованных помещениях вАрхангельске. За указанный период незаконная игорная деятельность принесла доход в размере более 6 млн рублей.

В ходе следствия изъято игровое оборудование. По ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму около 1 млн. 800 тысяч рублей.

При допросах обвиняемые свою вину признали и ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства, - сообщает пресс-служба регионального следкома.