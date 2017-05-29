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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/06/51134.html

Происшествия

В Няндоме рабочий погиб, упав со стремянки

В Няндоме рабочий погиб, упав со стремянки
Вчера днем с лестницы-стремянки в строящемся здании развлекательного центра в городе Няндоме упал 45-летний рабочий. От полученной травмы головы пострадавший скончался на месте происшествия.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, дать оценку соблюдения правил техники безопасности и по результатам проверки принять процессуальное решение.

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