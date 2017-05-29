В национальном парке «Онежское Поморье» выясняют причины массовой гибели ластоногих

В середине мая на участке берега Белого моря протяженностью 25 км инспектор национального парка «Онежское Поморье» Олег Михей обнаружил 34 погибших гренландских тюленя, 2 нерпы и 1 моржа.

Информацию передали в совет по морским млекопитающим и в институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова (ИПЭЭ РАН). Отобранные образцы тканей погибших животных будут отправлены специалистам для установления причины массовой гибели морских. Одна из возможных гипотез – эпизоотия (чума плотоядных).

Поскольку все побережье было истоптано медведями, не исключено, что погибших животных было больше. Сотрудники национального парка «Кенозерский» собрали данные о массовом выбросе млекопитающих на побережье, передали информацию в Совет по морским млекопитающим и в Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова (ИПЭЭ РАН).

Среди погибших ластоногих зафиксирован охраняемый вид. В нашей стране добыча моржей атлантического подвида (Odobenus rosmarus rosmarus) запрещена с 1956 года. В 1978 году моржа занесли в Красную книгу СССР, а в 2001 году – в Красную Книгу РФ. Вид имеет международный охранный статус: внесен в Список видов, находящихся под угрозой (Международный Союз Охраны Природы – IUCN), защищается Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Встреча моржа в Белом море – большая редкость. Несколько столетий назад беломорская популяция атлантического подвида моржа была истреблена интенсивным промыслом. К нашему времени от некогда обычного для Белого моря зверя остались только воспоминания в виде отдельных географических названий (остров Моржовец, Моржовецкая Салма). Заходы их в северную часть Белого моря чрезвычайно редки. Редкие встречи этих животных в бассейне Белого моря зафиксированы в кутах Кандалакшского и Двинского заливов. Специалисты Зоологического института полагают, что эти отдельные особи принадлежали к сохранившейся до сих пор ново-земельской популяции.