Новости дня

Команда викингов с Лофотенских островов приедет в Архангельскую область

В Плесецком районе водитель сбежал с места ДТП, бросив пострадавшую пассажирку

В национальном парке «Онежское Поморье» выясняют причины массовой гибели ластоногих

В Поморье полицейские изъяли полтора килограмма синтетических наркотиков

Мобильная версия 16+

Понедельник, 5 июня, 17:33

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/05/51125.html

Происшествия

В Поморье полицейские изъяли полтора килограмма синтетических наркотиков

В Поморье полицейские изъяли полтора килограмма синтетических наркотиков
Полиция задержала 22-летнего архангелогородца, у которого при личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли несколько десятков свертков с кристаллообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое средство в крупном размере.

При обыске в квартире оперативники обнаружили целую коробку с «синтетикой». В ней хранились расфасованные дозы и пакеты с наркотическими средствами, а также весы и упаковочные материалы. 

Подозреваемый сбывал запрещенные вещества бесконтактным способом через сеть Интернет не только на территории областного центра, но и в соседних городах. Делал как разовые, так и оптовые закладки.

Всего сотрудниками полиции было изъято около полутора килограммов синтетических наркотиков. В настоящее время по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сегодня 15:01

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В национальном парке «Онежское Поморье» выясняют причины массовой гибели ластоногихСегодня 15:07

Депутаты-невидимки Архангельского облсобранияСегодня 14:08

6 июня в Архангельске отключат отоплениеСегодня 12:02

5 июня в Поморье ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегомСегодня 09:07

80 лучших людей Архангельской области: Александр ЮдинВчера 11:26
12 комментариев

Происшествия

В Плесецком районе водитель сбежал с места ДТП, бросив пострадавшую пассажиркуСегодня 15:18

В национальном парке «Онежское Поморье» выясняют причины массовой гибели ластоногихСегодня 15:07

Житель Северодвинска украл пожертвования для бездомных животныхСегодня 13:27

Поминальная свечка, оставленная без присмотра, привела к гибели человекаСегодня 11:40

В Холмогорском районе в ДТП погибли два человекаСегодня 10:57

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Команда викингов с Лофотенских островов приедет в Архангельскую область

Одиннадцатиклассники Поморья сдают ЕГЭ по обществознанию

В Кенозерье появились гигантские муравьи

6 июня в Архангельске отключат отопление

В Архангельске наградили победителей фестиваля «Солнечный круг»

На участке ЦКРИ-3 производства целлюлозы АЦБК начался монтаж основного оборудования

Китайцы взяли паузу. Модернизация Архангельской ТЭЦ под вопросом

Лесозаготовительные предприятия ГК «Титан» полностью готовы к пожароопасному сезону

На летний отдых детей Группа «Илим» направит более пяти млн рублей

«Аквилон Инвест» заказывает новые проекты известным архитекторам

Депутаты-невидимки Архангельского облсобрания

Либералам черным налом 2

«Единая Россия» завершила предварительное голосование

Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэров

Виталий Фортыгин: «Единая Россия» выполняет свои обязательства перед избирателями

В Плесецком районе водитель сбежал с места ДТП, бросив пострадавшую пассажирку

В национальном парке «Онежское Поморье» выясняют причины массовой гибели ластоногих

Житель Северодвинска украл пожертвования для бездомных животных

Поминальная свечка, оставленная без присмотра, привела к гибели человека

Новодвинцы выиграли Кубок по баскетболу

В Архангельске наградили участников Дельфейских игр

В Коряжме протестируют нормы ГТО для людей с инвалидностью

Под Архангельском прошёл праздник для детей "Поморские забавы"

В Северодвинске прошло открытое первенство по велоспорту

В Архангельске пройдет совместный концерт профессиональных и "особых" музыкантов

В июне культурная жизнь архангелогородцев будет насыщенной

Рок-группы Архангельска примут участие в фестивале "Мост"

Выставка «Война и мифы» будет работать в Архангельске до 30 июня

В Архангельске пройдёт Международный Фестиваль уличных театров
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru