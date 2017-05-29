В Поморье полицейские изъяли полтора килограмма синтетических наркотиков

Полиция задержала 22-летнего архангелогородца, у которого при личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли несколько десятков свертков с кристаллообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое средство в крупном размере.

При обыске в квартире оперативники обнаружили целую коробку с «синтетикой». В ней хранились расфасованные дозы и пакеты с наркотическими средствами, а также весы и упаковочные материалы.

Подозреваемый сбывал запрещенные вещества бесконтактным способом через сеть Интернет не только на территории областного центра, но и в соседних городах. Делал как разовые, так и оптовые закладки.

Всего сотрудниками полиции было изъято около полутора килограммов синтетических наркотиков. В настоящее время по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.