Поминальная свечка, оставленная без присмотра, привела к гибели человека

3 июня была Троицкая родительская суббота – день поминовения усопших. Желание отметить православную дату стало причиной пожара в Вельске, на улице Первого Мая.

Хозяева одной из квартир 4-квартирного дома ранним утром вернулись из кафе и легли спать. Около 14 часов люди проснулись от сильного запаха дыма – на кухне разгорался пожар. Женщина побежала будить соседей, а мужчина стал собирать вещи.

К сожалению мужчина недооценил опасность – после нескольких вдохов дыма ему стало плохо. Он успел одеться, но выйти уже не смог.

Прибывшие пожарные нашли человека лежавшим на полу и эвакуировали на свежий воздух, но спасти его не удалось – он получил смертельное отравление продуктами горения.

Причиной пожара стала церковная свеча, которую женщина перед сном оставила в кухне, на стиральной машинке. Свечка была установлена на металлическую крышку от банки. Видимо, самодельный подсвечник не удержал свечу, и она упала на пол, вызвав пожар.

Деревянный дом удалось отстоять, повреждена только одна квартира, - сообщает портал "Безопасность АО".