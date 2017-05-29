В Архангельске судебный пристав притворился покупателем, чтобы арестовать автомобиль должника

Судебному приставу-исполнителю пришлось прикинуться покупателем, чтобы встретиться с должником и арестовать его автомобиль.

На исполнении у судебных приставов находится исполнительное производство в отношении гражданина Ф. Архангелогородец обязан выплатить более 540 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, причинённого в результате ДТП, потерпевшей стороне.

В связи с тем, что должник является получателем пенсии, с неё ежемесячно происходят удержания в пользу потерпевшей стороны. За 2,5 года взыскатель получил порядка 51 тысячи рублей. Кроме того было установлено, что у должника есть машина «RENAULT SYMBOL» 2008 года выпуска. Арест и последующая данного автомобиля могла бы ускорить возмещение морального вреда взыскателю, но установить местонахождения автомобиля не удавалось.

Обнаружить машину помогло объявление о её продаже на одном из сайтов бесплатных объявлений. Чтобы предотвратить переход автомобиля в другие руки, судебному приставу пришлось выступить в роли покупателя и договориться с продавцом о встрече. В ходе осмотра автомобиль был идентифицирован, арестован и изъят.

После всех необходимых процессуальных действий «RENAULT SYMBOL» будет передан на реализацию, а, значит, у взыскателя есть шанс ускорить получение причитающихся ему денег, - сообщает пресс-служба регионального УФССП.