В выходные в Архангельске от рук поджигателей пострадали три иномарки Накануне около полуночи на улице Адмирала Кузнецова в Соломбале загорелся «Great Wall Hover». Китайский внедорожник не подлежит восстановлению: выгорел салон, передние колеса. Огонь «задел» и припаркованный рядом автомобиль, «Toyota RAV4» - обгорело зеркало и крыло. Владельцу «Hyundai Solaris» повезло больше. В третьем часу ночи автомобиль, припаркованный во дворе многоквартирного дома по пр. Московскому, пытался поджечь неизвестный молодой человек. К счастью, злоумышленника спугнули другие автомобилисты. Они же при помощи двух порошковых огнетушителей и песка справились с огнем до прибытия пожарных подразделений. Благодаря оперативным действиям очевидцев повреждения совсем не значительны: обгорело лакокрасочное покрытие правого крыла, - сообщает портал "Безопасность АО". Нашли ошибку? Выделите текст,

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