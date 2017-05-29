В выходные в Архангельске от рук поджигателей пострадали три иномарки

Огонь «задел» и припаркованный рядом автомобиль, «Toyota RAV4» - обгорело зеркало и крыло.
Владельцу «Hyundai Solaris» повезло больше. В третьем часу ночи автомобиль, припаркованный во дворе многоквартирного дома по пр. Московскому, пытался поджечь неизвестный молодой человек.
К счастью, злоумышленника спугнули другие автомобилисты. Они же при помощи двух порошковых огнетушителей и песка справились с огнем до прибытия пожарных подразделений. Благодаря оперативным действиям очевидцев повреждения совсем не значительны: обгорело лакокрасочное покрытие правого крыла, - сообщает портал "Безопасность АО".