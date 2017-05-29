В Онежском районе причиной убийства послужил водопроводный шланг

30 мая утром во дворе дома в поселке Маложма Онежского района обнаружено тело 60-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки слева. Следственными органами возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний сосед потерпевшего. Подозреваемый пояснил, что на протяжении нескольких дней сосед высказывал ему претензии по поводу пользования общим водопроводным шлангом. 30 мая потерпевший, получив отказ отдать часть шланга, ударил его по голове, между ними возник конфликт, в ходе которого он случайно ударил соседа ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.