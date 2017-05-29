В Коряжме из-за пожара в пятиэтажке эвакуировано семь человек

В пятиэтажном доме по ул. Архангельской в Коряжме произошел пожар. Из квартиры на втором этаже пошел дым, который почувствовали соседи.

Очаг возгорания находился в одной из комнат – там горел комод и стоящий на нем телевизор. Пожарным удалось остановить огонь в тех же пределах. Огнем повреждена мебель, электронные часы и старый импортный телевизор. Так как в подъезде создалось сильное задымление, пожарные эвакуировали из соседних квартир семь человек. Пострадавших нет, сообщает пресс-центр регионального МЧС.

Причиной пожара стало короткое замыкание в удлинителе, в который была включена сгоревшая техника. По-видимому, хозяева пытались «модернизировать» удлинитель – вилка была отрезана и соединена с другим проводом при помощи скрутки. Скорее всего, такой ремонт в итоге и стал причиной короткого замыкания и пожара.