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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/03/51098.html

Происшествия

Ночные гонки возле торгового центра "Макси" будут прекращены

Ночные гонки возле торгового центра "Макси" будут прекращены
На прошлой неделе ряд архангельских СМИ сообщал о ночных гонках возле торгового центра "Макси". Ночью парковка возле ТЦ пустует и молодые автовладельцы устраивают там дрифт.

На эту проблему обратил внимания губернатор Архангельской области  Игорь Орлов на еженедельном оперативном совещании. Он  поручил главе Архангельска Игорю Годзишу совместно с руководством центра обсудить эту проблему и постараться найти варианты ее решения, например – установить на парковке блоки, - пишет портал "Правда Севера". 

— Гонки мешают рядом живущим людям, предприятие рискованное, поэтому надо предпринимать соответствующие шаги,  искать возможные решения совместно с представителями «Макси», – подчеркнул Игорь Орлов.

Но проблема заключается в том, что  земельный участок для парковок  находится в собственности ТРЦ «Макси». «Мы не можем влиять на них в этом плане, например, обязать поставить блоки», – объяснила  Лариса Попова, главный специалист администрации территориального округа Майская Горка.

Администрация ТЦ "Макси" высказала свою позицию:  охранять покой граждан и бороться с нарушителями должны прежде всего правоохранительные органы. Тем не менее, мы рассматриваем варианты технических решений, которые будут способствовать исправлению этой ситуации. Разумеется, мы контактируем с городскими властями по этому вопросу, ближайшая встреча с участием наших представителей пройдет в администрации  г. Архангельска в начале будущей недели».

Позавчера 15:59

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