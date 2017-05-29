Ночные гонки возле торгового центра "Макси" будут прекращены

На прошлой неделе ряд архангельских СМИ сообщал о ночных гонках возле торгового центра "Макси". Ночью парковка возле ТЦ пустует и молодые автовладельцы устраивают там дрифт.

На эту проблему обратил внимания губернатор Архангельской области Игорь Орлов на еженедельном оперативном совещании. Он поручил главе Архангельска Игорю Годзишу совместно с руководством центра обсудить эту проблему и постараться найти варианты ее решения, например – установить на парковке блоки, - пишет портал "Правда Севера".

— Гонки мешают рядом живущим людям, предприятие рискованное, поэтому надо предпринимать соответствующие шаги, искать возможные решения совместно с представителями «Макси», – подчеркнул Игорь Орлов.

Но проблема заключается в том, что земельный участок для парковок находится в собственности ТРЦ «Макси». «Мы не можем влиять на них в этом плане, например, обязать поставить блоки», – объяснила Лариса Попова, главный специалист администрации территориального округа Майская Горка.

Администрация ТЦ "Макси" высказала свою позицию: охранять покой граждан и бороться с нарушителями должны прежде всего правоохранительные органы. Тем не менее, мы рассматриваем варианты технических решений, которые будут способствовать исправлению этой ситуации. Разумеется, мы контактируем с городскими властями по этому вопросу, ближайшая встреча с участием наших представителей пройдет в администрации г. Архангельска в начале будущей недели».