Случаи присасывания клещей выявлены в Устьянском, Котласском, Виноградовском, Шенкурском, Каргопольском, Вилегодском, Ленском, Красноборском и Коношском районах — всего 253 обращений, - сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
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Суббота, 3 июня, 22:27
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/03/51097.html
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В Поморье продолжается атака клещей
В Вельском районе за медицинской помощью обратились 80 человек. В Котласе 64 человека, 39 жителей Коряжмы, 30 архангелогородцев, 17 северодвинцев, пятеро жителей Мирного и двое новодвинцев.
Случаи присасывания клещей выявлены в Устьянском, Котласском, Виноградовском, Шенкурском, Каргопольском, Вилегодском, Ленском, Красноборском и Коношском районах — всего 253 обращений, - сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
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