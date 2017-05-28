Жильцы одного из домов Архангельска боятся оказаться в "каменном мешке"

Жильцы дома на проспекте Советских космонавтов, 52 бьют тревогу, они считают, что строительство соседнего здания нарушает правила инсоляции.

Комплекс зданий на пересечении улицы Володарского и проспекта Советских космонавтов строится уже полтора года. До сих пор это никак не затрагивало жильцов соседних домов. Но в конце апреля этого года они обнаружили, что прямо у них под окнами заливают фундамент под ещё одно здание.

— Сначала построили один корпус. Нас это, конечно, не обрадовало, но что поделать? Мы же понимаем, что людям надо строиться. Однако потом строительство стало расти как на дрожжах. Вскоре появилось второе здание, а третье начали возводить впритык к нашему дому. Прямо перед моими окнами не по дням, а по часам вырастает кирпичная стена. Мы скоро окажемся в каменном мешке! — переживает жительница дома №52 Ирина Кораблёва.

На вопросы жильцов строители отвечали, что эта новая постройка будет не выше пяти метров. Соседи поначалу успокоились, но вскоре выяснилось, что это будут три полноценных этажа.

Обеспокоенные жильцы дома №52 выступили с коллективным обращением в адрес прокуратуры, региональной инспекции Госстройнадзора и департамента градостроительства администрации Архангельска.

В нём говорится, что площадь этого земельного участка слишком мала для такой масштабной стройки. Вокруг строящихся корпусов совершенно не остаётся места для придомовой территории, парковки автотранспорта. Это отлично видно и на спутниковой карте.

«Солнечного света нам, жильцам соседнего дома, уже не видно, что недопустимо в северном регионе. Наши окна с красивыми французскими балкончиками упираются в жуткого вида кирпичи и окна строящегося дома, вызывая опасения в дальнейшей безопасности проживания. Нам непонятно, каким образом застройщику удалось получить разрешение на эту многоэтажную уродливую постройку, так близко расположенную к нашему дому», — беспокоятся и недоумевают архангелогородцы.

Под обращением стоят десятки подписей почти всех жильцов дома. К нему прилагаются многочисленные фотоматериалы, схемы, ссылки на санитарные правила и нормы.

Директор ООО «Эталон» — заказчика этого строительства — Михаил Федотов утверждает, что жильцы соседних домов заблуждаются:

— Все разрешения на строительство у нас имеются. Как бы мы строили что-то в центре города без разрешения? Проект согласован, все нормы рассчитаны при проектировании.

Рассудить спор между застройщиком и жильцами могут надзорные органы, в которые обратились последние. Официальные ответы из них должны поступить в ближайшее время, - пишет ИА "Регион 29".