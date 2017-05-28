В Холмогорском районе двое мужчин утонули в результате падения машины в канаву

Трагедия произошла сегодня ранним утром в Холмогорском районе, на 97 км автодороги Архангельск – Мезень.

Около 5:30 «Лада Приора», двигаясь в сторону Архангельска, на повороте пересекла встречную полосу и слетела в кювет. Автомобиль перевернулся на крышу и практически полностью погрузился в наполненную водой болотистую канаву.

В машине находились трое молодых мужчин, все – жители пос. Луковецкий Холмогорского района. Одному из них удалось спастись, двое других безуспешно пытались выбраться из ловушки.

Поскольку очевидцев у происшествия не было, а позвонить по телефону мужчина по какой-то причине не смог, он добрался до поселка Белогорский и там рассказал о случившемся.

К месту происшествия выехали пожарные, медики и сотрудники полиции.

Над поверхностью воды виднелись лишь задние колеса «Приоры». Аварийный автомобиль подняли на дорогу. В салоне на заднем сидении были обнаружены тела двоих утонувших мужчин.

Обстоятельства ДТП и гибели людей выясняются, - сообщает портал "Безопасность АО".