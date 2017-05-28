В Новодвинске задержаны мужчины, виновные в убийстве таксиста

Следственными органами предъявлены обвинения двум 45-летним жителям Новодвинска в совершении угона машины и убийства.

25 мая 2015 года в Новодвинске без вести пропал 47-летний местный житель. Через два дня на разных участках автодороги «Исакогорка- Новодвинск-Холмогоры» обнаружены сотовый телефон и автомобиль марки «Мазда», принадлежащие ему. 31 мая 2015 года в Северной Двине обнаружено тело пропавшего без вести с признаками насильственной смерти.

Благодаря совместной работе сотрудников регионального следственного комитета России и УМВД удалось раскрыть преступление. Установлена причастность двух жителей Новодвинска к убийству и угону.

По версии следствия, 25 мая 2015 года у дома на улице Уборевича в Новодвинске обвиняемые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, обратились к потерпевшему- водителю такси марки «Мазда» с просьбой отвезти их в садовое товарищество «Зори Севера». По прибытии в пункт назначения между водителем и пассажирами произошел конфликт из-за оплаты проезда. Один из обвиняемых нанёс водителю такси два удара по голове и стал его душить, второй также стал бить потерпевшего, после чего ударил его ножом в грудь. Затем преступники перетащили пострадавшего на пассажирское сиденье его же автомобиля, отвезли его на берег реки, привязали к телу пострадавшего кирпичи и погрузили в воду. Автомобиль отогнали в лесной массив, предприняли меры к сокрытию следов преступления, обтерев салфетками элементы транспортного средства, и скрылись.

На основании ходатайства следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе допроса обвиняемые свою вину не признали, - сообщает пресс-служба регионального следкома.