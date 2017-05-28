В Пинежском районе на землях лесного фонда произошел пожар

Информация о возгорании поступила в Карпогорское подразделение ЕЛЦ минувшим вечером около 19:30.

В шести километрах от поселка Шуйга на берегу реки Пинега горела прошлогодняя трава и лесная подстилка. Пожар обнаружил сотрудник Сурского участка Карпогорского подразделения ЕЛЦ, проплывавший мимо на лодке.

Мужчины высадились на берег и начали тушить пожар своими силами. Вскоре им на помощь прибыли сотрудники пожарно-химической станции Карпогорского подразделения ЕЛЦ. Используя мотопомпу и другое оборудование, они быстро справились с огнем, не дав пламени перекинуться на лесной массив.

Общая площадь пожара составила 0,2 гектара. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Как отметил директор Единого лесопожарного центра Сергей Иванцов, несмотря на то, что в лесу еще не везде сошёл снег, и в регионе прохладная и дождливая погода, с начала этого года это уже шестой пожар на землях лесного фонда. Все возгорания были ликвидированы сотрудниками ЕЛЦ в день обнаружения.

Напоминаем, что с 1 мая в лесах Архангельской области введён особый противопожарный режим. На этот период установлены дополнительные требования пожарной безопасности, - сообщает портал "Безопасность АО".