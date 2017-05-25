В Таиланде задержали участника архангельской группировки Пеункова

56-летний Анатолий Самодов четыре года находился в международном розыске. Он принимал участие в деятельности преступного сообщества, созданного бывшим архангельским депутатом Алексеем Пеунковым.

В 2009- 2013 годах члены указанного сообщества с целью монополизации рынка строительного песка принуждали предпринимателей отказаться от заключения сделок купли-продажи и поставки песка, и в дальнейшем – к заключению сделок только с подконтрольными преступному сообществу юридическими лицами.

После возбуждения уголовного дела Самодов скрылся от органов следствия и был объявлен в межународный розыск.

Ему заочно предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и семи эпизодах принуждения к совершению сделок.

В настоящее время решается вопрос об его депортации в Россию, после чего он будет доставлен в Архангельск, сообщает пресс-служба регионального следкома.