В Архангельске за сбыт наркотиков осуждены граждане Украины

Соломбальский районный суд признал 23-х летнего гражданина Украины – Коцыло Александра виновным в попытке сбыта наркотиков.

Коцыло в прибыл на территорию России для осуществления незаконного сбыта наркотических средств. Он в Москве получил через сеть интернет информацию о местах оптовых тайников – «закладок» наркотических средств, общей массой свыше 1 кг. Отыскав и забрав их, доехал до Архангельска, где в период с 28.11.2016 по 04.12.2016 хранил наркотические средства в целях последующего сбыта.

Коцыло преступление до конца доведено не было по независящим от него обстоятельствам, так как его действия были пресечены сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области, наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Приговором суда Коцыло А.В. назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.