Северодвинск продолжают атаковать совы Фото службы спасения Северодвинска В службу спасения обратились жильцы дома 49 по улице Лесной. К ним на балкон залетела сова и сидела там весь день. Хозяева квартиры переживали, может, у нее сломано крыло, однако трогать ее боялись - клюв немаленький. Спасатели забрали птицу и выпустили в лес, - сообщает служба спасения Северодвинска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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