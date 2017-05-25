Хозяева квартиры переживали, может, у нее сломано крыло, однако трогать ее боялись - клюв немаленький. Спасатели забрали птицу и выпустили в лес, - сообщает служба спасения Северодвинска.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/01/51058.html
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Северодвинск продолжают атаковать совы
Фото службы спасения Северодвинска
В службу спасения обратились жильцы дома 49 по улице Лесной. К ним на балкон залетела сова и сидела там весь день.
Хозяева квартиры переживали, может, у нее сломано крыло, однако трогать ее боялись - клюв немаленький. Спасатели забрали птицу и выпустили в лес, - сообщает служба спасения Северодвинска.
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