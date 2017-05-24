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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/01/51055.html

Происшествия

В Коряжме задержаны два "бесправных" водителя

В Коряжме задержаны два "бесправных" водителя
31 мая около 22 часов экипаж Коряжемского филиала Росгвардии выявил на проспекте Ленина автомобиль «Honda Torneo», за рулем которого находился мужчина, лишенный прав управления транспортным средством.

Заметив сотрудников Росгвардии, водитель иномарки резко изменил направление движение и поехал в противоположную сторону. Наряд группы задержания с включенными спецсигналами стал преследовать беглеца. На неоднократные требования экипажа остановить автомобиль водитель никак не реагировал. На стоянке автотранспорта, расположенной на ул. Магистральной, нарушитель бросил машину и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства 42-летнего мужчину передали автопатрулю ГИБДД.

Еще одного «бесправного» водителя экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в тот же день задержал на ул. Дыбцына в Коряжме. На этот раз нарушителем оказался 46-летний местный житель, управлявший автомобилем «Skoda Octavia». При проверке документов информация о том, что мужчина ранее был лишен водительского удостоверения подтвердилась. Задержанного передали сотрудникам госавтоинспекции, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. 

 

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