В Коряжме задержаны два "бесправных" водителя

Заметив сотрудников Росгвардии, водитель иномарки резко изменил направление движение и поехал в противоположную сторону. Наряд группы задержания с включенными спецсигналами стал преследовать беглеца. На неоднократные требования экипажа остановить автомобиль водитель никак не реагировал. На стоянке автотранспорта, расположенной на ул. Магистральной, нарушитель бросил машину и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства 42-летнего мужчину передали автопатрулю ГИБДД.
Еще одного «бесправного» водителя экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в тот же день задержал на ул. Дыбцына в Коряжме. На этот раз нарушителем оказался 46-летний местный житель, управлявший автомобилем «Skoda Octavia». При проверке документов информация о том, что мужчина ранее был лишен водительского удостоверения подтвердилась. Задержанного передали сотрудникам госавтоинспекции, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.