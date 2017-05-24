В Архангельске пропавшего молодого человека нашли убитым

С 25 мая в Архангельске проводились мероприятия по розыску 23-летнего мужчины, который пропал из съемной квартиры, расположенной по проспекту Новгородский в Архангельске, оставив ее открытой.

В ходе следствия, установлен водитель такси, который в день исчезновения отвозил двух мужчин от дома, где проживал разыскиваемый, с большим мешком в сторону пустыря у кладбища «Южная Маймакса». Вчера вечером на участке местности, на который указал водитель такси, обнаружено тело разыскиваемого с признаками насильственной смерти.

Один из задержанных пояснил, что 25 мая днем прибыл в квартиру, где проживал потерпевший, по просьбе их общего знакомого, который попросил помочь перевезти тяжелый груз. Воспользовавшись услугами такси, они отвезли мешок в сторону маймаксанского кладбища.

Подозреваемый в убийстве, вместе с которым убитого в последний раз утром 25 мая перед уходом на работу видела в их квартире сожительница потерпевшего, от дачи показаний отказался.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении 23-летнего задержанного по подозрению в убийстве меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.