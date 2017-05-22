Житель Северодвинска силой отобрал у прохожего телефон

28 мая в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома по проспекту Труда неизвестный силой отобрал у мужчины мобильный телефон стоимостью порядка семи тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый – нигде не работающий 43-летний северодвинец – был установлен и задержан. Похищенное имущество изъято и вскоре будет передано владельцу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.