35-летний водитель «Рено», не справился с управлением – автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. В результате аварии водитель получил сотрясение головного мозга и ссадины головы, сообщает региональная ГИБДД.
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Четверг, 1 июня, 00:14
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/31/51034.html
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В Виноградовском районе легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
ДТП произошло 30 мая в 05:00 на 913 километре автодороги М-8 – Холмогоры.
35-летний водитель «Рено», не справился с управлением – автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. В результате аварии водитель получил сотрясение головного мозга и ссадины головы, сообщает региональная ГИБДД.
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