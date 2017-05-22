Стену квартиры архангелогородца проломила тяжелая гантель, возбуждено уголовное дело 5 мая в ванной комнате одной из квартир дома № 100 по Набережной при прочистке вентиляционной шахты использовалась металлическая гантель, привязанная к тросу. Гантель пробила стену одной из квартир и выломана решетка вентиляционной шахты, которая при падении повредила руку хозяина квартиры. Следственными органами возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Вчера 11:04