В Архангельске огласили приговор предпринимателям-коррупционерам

Ломоносовский суд признал Андрея Леонтьева виновным в коммерческом подкупе и даче взятки, Петра Киселева в получении подкупа, Сергея Одоева в посредничестве, а Алексея Половинкина также в получении взятки.

Осуществляющий лесозаготовительную деятельность предприниматель Леонтьев, желая увеличить прибыль за счет объемов и качества незаконно заготовляемой древесины составил фиктивные документы по арендуемому им участку лесного фонда, в 2014 году при посредничестве мастера Шенкурского лесничества Одоева за подготовку липовых лесоустроительных материалов, передал начальнику партии Архангельского филиала «Рослесинфорг» Киселеву 250 тыс. руб., а за последующее утверждение документов, при посредничестве своего знакомого Силуянова, – взятку пиломатериалами на сумму 128 460 руб. специалисту отдела лесного планирования Половинкину.

Приговором суда Леонтьеву назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 3 211 500 руб., Киселеву – 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 2 млн. руб., Одоеву – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 1 млн рублей, Половинкину – 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 2 183 820 руб.

У Половинкина конфискована баня, построенная из полученных в качестве взятки пиломатериалов.

В целях исполнения назначенного дополнительного наказания в виде штрафа на принадлежащее осужденным арестованное имущество и денежные средства в размере более 5 млн. руб. обращено взыскание.

Антон Силуянов освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 2911 УК РФ (посредничество во взяточничестве) на основании примечания к данной статье в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступления.

Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.