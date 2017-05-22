В столице Поморья произошёл пожар в торговом центре "Полюс"

Сегодня в 14:08 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в торговом центре «Полюс» в Архангельске. К месту происшествия были направлены пожарные подразделения по повышенному номеру сложности.

Очаг возгорания находился в цехе по производству хлебобулочных изделий на первом этаже. По предварительной информации, произошло возгорание жировой смеси в вытяжном коробе, отходящем от печи.

Торговый центр оборудован автоматической системой пожаротушения, которая позволила в минимальные сроки локализовать огонь.

Повреждено оборудование кулинарного цеха и выпечка. Остальные помещения остались целы. Все, кто находился в здании, эвакуировались самостоятельно. Вскоре сотрудники торговых точек вернулись на свои рабочие места. Пострадавших нет, - сообщает портал "Безопасность АО".