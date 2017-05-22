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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/30/51015.html

Происшествия

В Архангельске огласили приговор по уголовному делу о похищении женщины

В Архангельске огласили приговор по уголовному делу о похищении женщины
Соломбальский районный суд огласил приговор 65–летнему Альгирдасу Стецкису и его 25-летней знакомой Людмиле Лысенко, которые признаны виновными в похищении и убийстве человека.

5 октября 2015 года Стецкис совместно с Лысенко, предполагая, что у знакомой Стецкису женщины имеются деньги, решили присвоить их. Они заманили несчастную к себе в машину. Под угрозой электрошокера и пневматического пистолета потребовали  передать им 4 млн рублей и добились ее заверений о переводе дененна указанный Стецкисом расчетный счет из своей квартиры. 

В процессе движения по проспекту Ломоносова Архангельска, потерпевшая, пытаясь освободиться, открыла заднюю дверь автомобиля и вывалилась на проезжую часть, однако Стецкисом была обратно помещена в автомобиль.

Осознавая, что преступление стало очевидным, Стецкис убил женщину, ударив ее несколько раз кирпичом по голове в безлюдном месте, и забросал труп мусором.
Приговором суда Стецкису назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Лысенко – в виде 4 лет 11 месяцев лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком возраста 14 лет.

В пользу потерпевшей (дочери убитой) судом взыскана компенсация морального вреда со Стецкиса в размере 1, 5 млн. рублей, с Лысенко в сумме 500 тыс. рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

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