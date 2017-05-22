Архангельский центр занятости задолжал сотрудникам 890 тысяч рублей

По данному факту заместителем прокурора Архангельска в отношении директора ГКУ АО «Центр занятости населения г. Архангельска» Рябова А.А. возбуждено дело о нарушении трудового законодательства.
В результате прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате перед работниками организации погашена, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
да 890 тр сущая мелочь ваш сенатор Павлик в совфеде примерно столько за 1 месяц срубает пусть поделится с земляками которые послали его на такие нехилые харчи
да там не в зарплате дело, там работники войну своему боссу устроили, развлекаются как могут..
да нестрашно там, сестра у меня там работает, там личностная история, просто работать людей заставили и они обиделись. Смешно даже. Из мухи слона сделали.