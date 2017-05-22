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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/30/51014.html

Происшествия

Архангельский центр занятости задолжал сотрудникам 890 тысяч рублей

Архангельский центр занятости задолжал сотрудникам 890 тысяч рублей
Прокуратура проверила Архангельский центр занятости и установила,что его работникам зарплата за апрель была выплачена несвоевременно, сумма задолженности составила свыше 890 тыс. рублей.

По данному факту заместителем прокурора Архангельска  в отношении директора ГКУ АО «Центр занятости населения г. Архангельска» Рябова А.А. возбуждено дело о нарушении трудового законодательства. 

В результате прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате перед работниками организации погашена, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

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Комментарии
vlad1950, сегодня 16:06

да 890 тр сущая мелочь ваш сенатор Павлик в совфеде примерно столько за 1 месяц срубает пусть поделится с земляками которые послали его на такие нехилые харчи

Маруся, сегодня 16:29

да там не в зарплате дело, там работники войну своему боссу устроили, развлекаются как могут..

Царь, сегодня 18:46

да нестрашно там, сестра у меня там работает, там личностная история, просто работать людей заставили и они обиделись. Смешно даже. Из мухи слона сделали.

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