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Вторник, 30 мая, 21:24
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/30/51006.html
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Под Архангельском два человека получили травмы в ДТП
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
ДТП произошло 29 мая в 15:45, на 1113 км автодороги «М-8 – Холмогоры».
Водитель, управляя автомобилем «Лада», допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и его пассажир получили травмы различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба регионального
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