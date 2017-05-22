В Архангельске вступил в силу приговор по известному "песчаному" делу Пеункова

Бывший депутат областного Собрания Алексей Пеунков, экс-депутат Приморского райсобрания Виталий Савин и сотрудники фирм, аффилированных ОПС, Андрей Рудный и Денис Сошнев еще осенью прошлого года были признаны виновными в принуждении предпринимателей к заключению сделок.

Пеунков создал ОПС в 2009 году на основе так называемой Соломбальской группировки для монополизации областного рынка строительного песка.

Предпринимателей, работавших в этой сфере различными способами выживали с рынка.

Ломоносовский суд приговорил Пеункова за создание ОПС к 18 годам лишения свободы. С учётом приговора по делу о заказном убийстве двоих предпринимателей — 24 с половиной года колонии строгого режима и штраф в размере 800 тысяч рублей. По закону больше, чем на 25 лет, лишить свободы нельзя, если речь не идёт о пожизненном сроке, - пишет ИА "Регион 29".

Савин получил восемь с половиной лет общего режима и 300 тысяч штрафа, Сошнев — восемь и 250 тысяч, Рудный — девять и 150 тысяч.

Приговор обжаловали все осуждённые, один потерпевший и прокуратура.

Областной суд решение Ломоносовского подкорректировал, но не очень существенно.

— Судебная коллегия по уголовным делам исключила из приговора ряд преступных деяний, вменявшихся Пеункову и Савину, в связи с отсутствием состава преступления. Ряд преступных действий переквалифицированы. В результате ранее назначенное наказание незначительно снижено, — пояснила пресс-секретарь областного суда Ксения Соловьёва.

В пользу потерпевших с осуждённых взыскана компенсация морального вреда и материального ущерба на общую сумму 250 тысяч рублей.

Ещё трое участников группировки были осуждены ранее, двое находятся в розыске, дело в отношении одного рассматривается в суде. Двое членов сообщества освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно прекратили преступную деятельность и помогали раскрытию преступлений, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.