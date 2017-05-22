Житель Плесецкого района избивал своего сына "в воспитательных целях"

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в истязании несовершеннолетнего.

По версии следствия, с февраля по апрель 2017 года в Плесецком районе подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивал своего 15-летнего сына за плохую успеваемость в школе и позднее возвращение с прогулок. В правоохранительные органы обратились соседи семьи, которые сообщили, что отец, воспитывающий сына без матери, применяет к нему физическую силу.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он пояснил, что действовал в воспитательных целях.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу. Производится сбор доказательственной базы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.